Додома, , 10:39 — REGNUM Ряд парламентариев призвали правительство Танзании применять нетрадиционные методы для лечения коронавирусной инфекции. Об этом передает газета Mtanzania.

В рамках обсуждения бюджета администрации премьер-министра на 2020/21 гг. парламентарий от округа Южное Мулеба Анна Тибаиджука заявила, что помимо лечения в больнице в случае, если ситуация с распространением коронавируса в стране значительно ухудшится, граждане Танзании должны вернуться к методам лечения воспаления легких, которые применялись еще до прихода европейцев.

«Такие бедствия, как коронавирус, происходят в среднем каждые 100 лет, последнее произошло в 1918/20 гг., когда, по данным статистики, погибли примерно от 15 до 20 миллионов человек, и сейчас мы вновь страдаем от эпидемии, поэтому позвольте мне затронуть этот вопрос в связи с его важностью», — заявила Тибаиджука, добавив, что Африке следует иметь альтернативный план по борьбе с пандемией.

Она подчеркнула, что начать нужно с молитвы, вслед за чем следует обратиться к «нашим многочисленным народным средствам».

»Я призываю министерство здравоохранения и [заместителя министра здравоохранения Фаустина] Ндугулиле, я направила ему официальное письмо, мы должны рассмотреть «план Б», я не утверждаю, что мы должны не принимать во внимание «план А», носить маски, закупать аппараты искусственной вентиляции легких и мыть руки, однако если заразится сразу много человек, мы должны рассмотреть меры по спасению большинства людей, и я верю, что их можно будет спасти», — добавила она.

В качестве аргумента парламентарий привела Гану, где, по ее словам, благодаря обращению к лекарственным растениям, от заболевания COVID-19 вылечились 33 человека.

По информации журналистов издания, к настоящему моменту в Танзании выявили 20 случаев заражения коронавирусом, один из которых — с летальным исходом.