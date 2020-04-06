Пермь, , 10:32 — REGNUM Пермь по итогам 2019 года улучшила свою позицию в рейтинге, который оценивает качество городской среды, поднявшись вверх на четыре пункта и заняв девятое место среди в группе 15 городов-миллионников России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.

Рейтинг оценивает городскую среду 1115 населенных пунктов. Учитывается 36 индикаторов. У Перми индекса городской среды стал выше прошлогоднего на 15 балов. Столица Прикамья набрала 168 баллов.

Наиболее высокую оценку в 2019 году получили озеленение территории, качество улично-дорожной сети и общегородское пространство.