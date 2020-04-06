Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM Онлайн-платформы для дистанционного обучения не выдержали наплыва учеников в первый день учёбы. Об этом заявляют свердловские родители.

Как передаёт «Новый день», портал «Дневник.ру» не смог продержаться и нескольких часов — сейчас на ресурс невозможно зайти. Между тем, до вечера ученикам нужно выполнить все задания, указанные на сайте.

«В итоге нам учитель дублирует все задания в мессенджере, мы там же ей отправляем выполненные работы», — уточнила одна из матерей.

А часть родителей оказались шокированы объёмами выданной детям самостоятельной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские школьники вышли на учёбу 6 апреля 2020 года. Процесс обучение проводится в дистанционном режиме из-за угрозы нового коронавируса.

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