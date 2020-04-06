Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:37 — REGNUM Лабораторию для тестирования на COVID-19 откроют в Комсомольске-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Также две дополнительные лаборатории будут уже в ближайшее время открыты в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, медики в Хабаровском крае делают 500−600 анализов на коронавирус в сутки на базе существующих мощностей. С открытием новых лабораторий количество тестов кратно вырастет.