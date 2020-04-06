Тернополь, Украина, , 10:31 — REGNUM В Тернопольской области скончался священник Олег Винницкий, который стал первым инфицированным в регионе. Об этом сообщил 6 апреля заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем, до установления диагноза, он успел пообщаться примерно с 500 людьми», — рассказал Геращенко.

Чиновник выразил соболезнования родственникам священника, отметив, что Тернопольская области является одним из очагов распространения инфекции.

По данным минздрава Украины, по состоянию на утро 6 апреля в Тернопольской области выявили 160 случаев заболевания COVID-19, из которых два летальных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля на Украине ввели жёсткие карантинные меры, запретив, в частности, собираться более двух человек. Жителям Украины также запрещено появляться в общественных местах без масок.

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