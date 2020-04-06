Уфа, , 10:35 — REGNUM Четвертый зараженный коронавирусом пациент выписан после выздоровления из больницы в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании.

По его словам, в стационарах республики находятся шесть человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии было зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. С подозрением на заболевание COVID-19 в больницах региона находятся 89 человек.