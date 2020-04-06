Магадан, Магаданская область, , 10:29 — REGNUM На Колыме готовят закон, по которому будут штрафовать нарушителей режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

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«Глава УМВД по Магаданской области Игорь Рыжевич и депутаты Андрей Зыков и Эдуард Козлов внесли в областную думу законопроект о поправках в закон об административных правонарушениях», — пишет «Весьма».

Инициаторы предлагают за невыполнение требований, установленных при введении режима повышенной готовности либо режима чрезвычайной ситуации, применять штрафную систему.

Так, нарушение режима гражданами влечёт наложение штрафа от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

За повторное нарушение гражданами штраф — 5 тыс. рублей, должностными лицами — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей и юрлицами — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с 7 апреля вводят пропускную систему по SMS.