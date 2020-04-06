Лондон, , 10:30 — REGNUM Эксперты из общества производителей и продавцов автомобилей Великобритании ожидают резкое падение спроса на автомобили за прошедший месяц. Об этом 6 апреля сообщает Reuters.

По предварительным данным, количество зарегистрированных транспортных средств в стране снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В ближайшее время официальные данные будут опубликованы обществом производителей и продавцов автомобилей.

Падение спроса вызвано вспышкой коронавирусной инфекции и последовавшими за ней мерами по самоизоляции граждан.

Если предварительные данные окажутся верными, то март 2020 года станет худшим в этом плане с 1999 года, в то время как в данном месяце, наоборот, спрос на автомобили повышается.

Напомним, от коронавирусной инфекции в Великобритании на сегодняшний день скончались около 6 тыс. человек, число инфицированных превысило 47 тыс. человек.

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