Белгород, , 10:22 — REGNUM Школьные весенние каникулы закончились в Белгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с 6 апреля ученики приступили к дистанционному обучению, которое проходит на базе регионального портала «Виртуальная школа».

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

Интернет-уроки длятся не более 30 минут. Школьники в виртуальном дневнике видят задания на день, выполняют их, а затем прикрепляют файл с домашней работой. Для тех учеников, у кого нет возможности обучаться дистанционно, муниципальное управление образования организует заочную форму обучения. Как пояснили в региональном департаменте образования, для учеников начальной школы в случае крайней необходимости в школах откроют так называемые «дежурные классы», где учебный процесс будет построен в формах, предложенных конкретной общеобразовательной организацией. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, будет только заочным.

«В зоне особого внимания — школы-интернаты для обучающихся с ОВЗ и детей-сирот. В этот период такие учреждения будут работать в закрытом — карантинном — режиме. Если родители привозят ребёнка 6 апреля, то до 30-го числа выход за пределы интерната для него будет закрыт, как и запрещено посещение воспитанника его родителями. Для ребят, которые традиционно приходили в интернат из дома каждый день (такие учреждения есть в Белгороде и Короче), теперь процесс обучения будет идти в заочной форме», — уточнили в региональном департаменте образования.

Отметим, что из-за массового обращения пользователей сайт виртуальной школы периодически оказывается недоступным.