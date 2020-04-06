Париж, , 10:17 — REGNUM Согласно опросу, опубликованному 6 апреля в Le Parisien, 59% жителей Франции считают, что хлорохин эффективен в борьбе с коронавирусом.

Издание отмечает, что лечение хлорохином стало предметом горячих споров в течение нескольких недель.

По данным опроса, 49% респондентов хотят, чтобы хлорохин начали использовать врачи. 55% положительно относятся к назначению хлорохина только тяжелобольным пациентам.

Известно, что петицию под названием «NePerdonsPlusDeTemps», запущенная бывшим министром здравоохранения страны и выступающая за смягчение возможностей назначения хлорохина в качестве лечения коронавируса, поддержали более 200 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Франции официально ввело цифровой QR-код, чтобы облегчить систему обоснования выхода на улицу для жителей страны.

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