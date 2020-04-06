Сухум, , 10:23 — REGNUM Глобальная сеть «Программа развития ООН» (ПРООН) выделила Абхазии $500 тыс. на борьбу с коронавирусом. Об этом абхазскому министру иностранных дел Дауру Кове сообщили во время онлайн-конференции с представителями международных неправительственных организаций (НПО), действующих в Абхазии, сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

«Менеджер по проектам Программы Развития ООН Федерика Диспенса сообщила министру о том, что UNDP выделило 500 тысяч долларов для борьбы с распространением вируса в Абхазии», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Кроме того, по информации абхазского МИД, представитель американо-британской НПО HALO Trust пообещал, что республике предоставят 11 автомобилей скорой помощи, а в случае осложнения ситуации — тяжелую спецтехнику с водителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии не выявлены случаи заболевания коронавирусом, но в стране с 28 марта действует карантин. Жителям предписано без необходимости не покидать домов, закрыты многие предприятия, рынки и салоны.

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