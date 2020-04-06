Абакан, , 10:16 — REGNUM Заболевшая коронавирусной инфекцией женщина 1960 года рождения, прилетевшая из Москвы в Абакан 30 марта, является врачом-педиатром. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в министерстве здравоохранения Хакасии.

Уточняется, что по приезду в Хакасию у неё не наблюдалось клинических симптомов. Женщина вышла на работу. При появлении первых симптомов её отправили на больничный.

«Круг контактных лиц установлен, за их состоянием ведётся наблюдение», — почеркнули в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на утро 6 апреля в Хакасии зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19, в том числе один человек уже выздоровел.

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