Нур-Султан, , 10:16 — REGNUM Жители Казахстана подали 1,283 млн заявок на получение социального пособия в 42 500 тенге ($96,4). Об этом 6 апреля заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на брифинге.

По его словам, заявки подали 938 тыс. человек, еще часть граждан отправляют заявления в надежде многократного получения пособия. «Но это не получится, система автоматически проверяет уникальность», — сказал министр. Он добавил, что один человек может получить только одну выплату.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Казахстана, лишившимся работы из-за введения режима чрезвычайного происшествия, пообещали выплатить социальные пособия в размере 42 500 тенге. Позднее категорию получателей расширили до наемных работников малого и среднего бизнеса, которые ушли в отпуск без сохранения заработной платы.

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