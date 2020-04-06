Симферополь, , 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19. Об этом 6 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«У нас за сутки новый заболевший. Крымчанин, вернувшийся из Мексики через Москву. Находился в Ялте, сейчас помещён в бокс», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в республике зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся на данный момент достигло 21.

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