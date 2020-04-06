Махачкала, , 10:19 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в Дагестане, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Таким образом, в республике по состоянию на 10:00 6 апреля 30 положительных результатов заболевания C0VID-19.

Всего в Дагестане, по данным управления, на коронавирус обследовано более 2,8 тыс. человек. В настоящее время на карантине находятся свыше 2,1 тыс. человек.

Ранее в дагестанском минздраве сообщали, что среди 25 заразившихся коронавирусом семеро детей, младшему из которых три года. Состояние пятерых пациентов оценивалось как стабильно тяжелое.

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