Челябинск, , 10:10 — REGNUM В Челябинской области Заксобрание обратится к Роспотребнадзору с просьбой не скрывать информацию о ситуации с коронавирусом. Об этом заявил спикер парламента Владимир Мякуш.

Вопрос подняла депутат Ольга Мухометьярова («Справедливая Россия»). Она отметила, что граждане не всегда чётко понимают реальную ситуацию с коронавирусной инфекцией, Одной из причин этого является то, что разные специалисты оценивают ситуацию по-разному. В итоге часть граждан не понимают, кому именно нужно верить.

Мухометьярова призвала коллег обратиться в Роспотребнадзор. Мякуш со своей стороны отметил, что даст соответствующее поручение. Впрочем, он отметил, что губернатор Алексей Текслер ежедневно доводит до журналистов актуальную информацию по ситуации. Кроме того, депутатам напомнили об официальных интернет-ресурсах, на которых можно получить свежую достоверную информацию, и напомнили об ответственности за фейки.