Иерусалим, , 10:10 — REGNUM Иерусалим занимает первое место в Израиле по количеству выявленных случаев коронавируса нового типа, здесь зафиксировано более 1,3 тыс. заразившихся. Таковы данные израильского минздрава, обновлённые 5 апреля.

Всего в городе выявлено 1302 заражения, это 0,14% от общей численности населения. В городе Бней-Брак выявлено 1214 заражений (0,62%). В этих городах проживает значительная доля ультрарелигиозного населения, которое зачастую игнорирует советы медиков и карантинные требования властей.

В Тель-Авиве выявлено 359 заражений, в Ашкелоне — 191, Петах-Тикве — 159, Ришон ле-Ционе — 139, Бейт-Шемеше — 137. Более ста заражений подтверждено также в Нетании, Эльаде, Ашдоде, Беэр-Шеве, Рамат-Гане, Модиин-Илите, Холоне, Хайфе, Бат-Яме и Модиин-Маккабим-Реуте.

По состоянию на 5 апреля в Израиле насчитывалось 7495 заразившихся и 447 выздоровевших. Скончались 46 человек.

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