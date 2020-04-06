Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM Екатеринбургские чиновники откровенно дискредитируют жителей частного сектора в черте города, заявил общественник Всеволод Орешкин.

Как передает ЕАН, активист считает, что в мэрии высмеивают граждан и называют их строения «атавизмом».

"Не будет преувеличением сказать, что мы стигматизированы», — сказал Орешкин.

Между тем, прославляемая мэрией компактность многоэтажной застройки выглядит уже не такой привлекательной в связи с пандемией COVID-19, заметил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин назвал Цыганский поселок в Екатеринбурге «градостроительной ошибкой». «Пёструю неорганизованную застройку в центре города нельзя допускать», — считает экс-чиновник.

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