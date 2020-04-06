Токио, , 10:21 — REGNUM Командующий вооруженными силами США в Японии (USFJ) объявил чрезвычайное положение на военных базах в районе Токио в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 апреля, говорится в заявлении USFJ.

В заявлении сказано, что режим ЧС объявлен до 5 мая.

«Командиры получат необходимые полномочия для обеспечения соблюдения мер по защите здоровья военных, гражданских лиц и подрядчиков», — отмечается в сообщении.

По словам генерал-лейтенанта Кевина Шнайдера, защита здоровья и безопасности всех, кто связан с USFJ, является приоритетом № 1.

«Для прекращения распространения [коронавируса] необходима консолидация всех — военнослужащих, гражданских лиц, их семей, а также наших японских партнеров», — заявил Шнайдер.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен ввести в некоторых городах локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией нового коронавируса.

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