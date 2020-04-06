Омск, , 10:05 — REGNUM На нестабильную работу цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» жалуются школьники Омска.

«Ошибка на сервере» Скриншот с «Дневник.ру»

Как передаёт 6 апреля корреспондент ИА REGNUM, при попытке ввести логин появляется сообщение «Ошибка на сервере 502».

При этом сообщается, что программисты и администраторы приступили к устранению ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области, как и в других регионах РФ, стартовало дистанционное обучение. Ученики и студенты не ходят в школы, вузы и ссузы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Однако, как передают корреспонденты с мест, процесс отлажен не везде.

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