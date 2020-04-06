Воронеж, , 10:01 — REGNUM Ученики воронежских школ приступили к занятиям с 6 апреля — в дистанционном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, пока из-за сбоя в работе специализированных платформ педагоги будут заниматься с детьми в индивидуальном порядке, в частности, задания школьники получат через мессенджеры.

«Нагрузки не выдержали многие платформы, это федеральные ресурсы и муниципалитет на это повлиять не может, к сожалению. Мы предупреждали, что возможны сбои, поскольку дистанционное обучение в таком масштабе никогда еще в России не осуществлялось. Наша система образования найдет выход: педагоги в индивидуальном порядке будут работать с детьми, для этого есть и другие технические возможности (разного рода мессенджеры, телефоны, в конце концов), пока на уровне федерации не будут решены технические сложности», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежские школьники ушли на весенние каникулы на неделю раньше срока, с 17 марта — в рамках мер по нераспространению коронавируса. Тогда же стало известно, что обучение школьники продолжат дистанционно.