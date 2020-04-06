Петропавловск-Камчатский, , 10:12 — REGNUM Многоразовые медицинские маски на Камчатке будут шить заключенные в колониях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Мы рассчитываем, что эти маски по качеству ничем не уступят аптечным. Сейчас в колонии ожидается поставка 10 профессиональных швейных машин и материал для пошива масок. Эти средства защиты будут использовать сами заключенные и работники учреждений УФСИН Камчатки», — рассказал зампред правительства края Сергей Хабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов России с начала эпидемии COVID-19 в Китае наблюдается тотальный дефицит медицинских масок.