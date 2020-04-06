Сеул, , 10:03 — REGNUM В Южной Корее введут строгое наказание для тех, кто предоставляет ложные сведения о состоянии своего здоровья при въезде в страну. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией.

По их словам, лицам, предоставившим ложные данные, грозит до одного года тюремного заключения или штраф до 10 млн вон (~$8150).

Известно, что данное наказание может понести южнокорейский студент, который прибыл на родину 23 марта и скрыл симптомы коронавируса нового типа при карантинном досмотре в аэропорту.

Выяснилось, что перед отъездом у студента появились симптомы респираторного заболевания, среди которых температура и слабость, и он начал принимать жаропонижающее. Спустя два дня у студента подтвердили наличие коронавируса.

Как отметили в Центральном штабе по борьбе с эпидемией, на домашний карантин помещены около 20 человек, летевшим со студентом в одном самолёте и находившихся с ним в тесном контакте.