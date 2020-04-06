Токио, , 09:51 — REGNUM Энтузиаст добавил Изабель из Animal Crossing в недавно вышедший ремейк Resident Evil 3. Об этом 5 апреля сообщил портал Eurogamer.

Модификация геймера под ником Crazy Potato добавляет в игру маску с изображением головы Изабель. Её может носить главная героиня Resident Evil 3 Джилл Валентайн.

Напомним, релиз Resident Evil 3 Remake состоялся 3 апреля 2020 года. Игра была тепло встречена геймерами и критиками, однако неоднократно критиковалась за короткую продолжительность.

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