Петропавловск-Камчатский, , 09:58 — REGNUM Камчатский край побил температурный рекорд, который продержался ровно 41 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатгидрометцентре.

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27 марта был установлен рекордный показатель максимальной температуры воздуха — плюс 8,5 градуса. Прежний рекорд в это время года был установлен в далеком 1979 году и составил плюс 7,1 градус.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторым регионам России синоптики пообещали заморозки. Резкое похолодание ожидают даже на Кубани.