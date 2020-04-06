Байконур, Казахстан, , 09:47 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-16» вывезена на стартовый комплекс на «Байконуре», сообщили 6 апреля на странице Роскосмоса в Twitter.

Специалисты установили ракету-носитель в вертикальное положение и приступили к работам по графику первого стартового дня. Ракета стартует 9 апреля в 11:05 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Роскосмосе сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1а» готова к вывозу на стартовую площадку. Корабль «Союз МС-16» доставит на Международную космическую станцию космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Кристофера Кэссиди.

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