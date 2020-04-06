Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить финансирование больниц, противодействущих распространению нового коронавируса. Постановление главы региона внесено в областное Заксобрание.

Предлагается перераспределить запланированные на плановые медосмотры деньги на нужды больниц, которые принимают больных с COVID-19 или с подозрением на данную инфекцию.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина уже выразила поддержку данной инициативе, сообщают в пресс-службе представительного органа. Постановление рассмотрят профильный комитет (уже 6 апреля 2020 года) и все заксобрание — 9 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 40 случаев COVID-19. Действует режим самоизоляции по 20 апреля 2020 года.

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