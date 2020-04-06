Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии выросло. Об этом 6 апреля сообщается на специализированном сайте Stopcov.ge.

По обновленным данным, в стране зафиксировано 188 случаев инфицирования, из которых 36 пациентов выздоровели, а двое скончались. Кроме того, в режим карантина помещены 5056 человек, в стационар — 386.

Стоит отметить, что по состоянию на вечер 5 апреля в Грузии было известно о 174 заболевших COVID-19.

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