Вроцлав, Польша, , 09:37 — REGNUM Разработчикам Last Oasis удалось восстановить работу серверов игры. Об этом они сообщили на странице проекта в Steam 5 апреля.

Для исправления всех ошибок разработчикам пришлось обнулить данные серверов и, как следствие, удалить всех персонажей, созданных игроками. Представители студии Donkey Crew обещают, что в дальнейшем они постараются не прибегать к подобным мерам.

Напомним, серверы игры Last Oasis пришлось закрыть спустя всего три дня после релиза. Это решение было принято после того, как геймеры начали жаловаться на многочисленные ошибки подключения.

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