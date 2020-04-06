Варшава, , 09:32 — REGNUM Издательская компания Ultimate Games займётся портированием игры Aircraft Carrier Survival на Xbox One и Nintendo Switch. Об этом 5 апреля сообщила «Игромания».

Стоит отметить, что релиз игры на PC (оригинальной платформе проекта) ещё не состоялся. Сообщается, что игра должна выйти в 2020 году.

В Aircraft Carrier Survival игрок становится владельцем военного авианосца времён Второй мировой войны. Для победы нужно будет выполнять различные боевые задания, а также следить за состоянием корабля и экипажа.

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