Гонконг, Китай, , 09:29 — REGNUM Новый тип коронавируса оказался достаточно живучим. Так, группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний выяснила, что на использованных марлевых масках COVID-19 может сохраняться до недели, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

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При этом патоген, вызывающий COVID-19, с таких поверхностей, как печатная и папиросная бумага, исчезает в течение трёх часов. При этом на банкнотах, нержавеющей стали и пластике может сохраняться в течение нескольких дней. Например, полностью с банкнот и стекла вирус исчезает только на четвёртый день. А на нержавеющей стали может жить до семи дней.

При этом учёные также выяснили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, являются эффективными для борьбы с вирусом. При этом самый простой и надёжный способ профилактики заражения коронавирусной инфекцией — это мытьё и дезинфекция рук, отметили специалисты.

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«Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук», — отмечается в докладе учёных.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире выявлено свыше 1,27 млн заражений новый типом коронавируса. При этом 69,4 тыс. человек скончались, более 264,8 тыс. человек выздоровели.