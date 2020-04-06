Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Косплееры со всего мира запустили новый флешмоб — они делают фотографии в костюмах аниме-персонажей, опаздывающих в школу с куском хлеба во рту. О необычном тренде 5 апреля сообщило игровое издание Kotaku.

Из-за вынужденного карантина и отсутствия возможности выступать на косплей-фестивалях энтузиасты даже придумали специальное название для нового флешмоба — BreadCon 2020. Изначально он был приурочен к празднованию Дня смеха.

Напомним, косплееры — это люди, выступающие в костюмах персонажей из игр, фильмов, сериалов, книг и т. п. Некоторые из них занимаются исключительно фотосессиями в образах любимых героев, другие же создают целые шоу и показывают их на тематических мероприятиях.

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