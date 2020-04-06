Найроби, , 09:20 — REGNUM В Кении подтвердили 16 новых случаев заражения коронавирусом после того, как медики протестировали еще 530 образцов. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Кении.

В соответствии с сообщением, среди новых случаев 15 были выявлены у граждан Кении, а один у гражданина Нигерии. Среди них 11 выезжали за границу.

По информации журналистов телерадиокомпании, в результате общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в восточноафриканской стране достигло 142.

Кроме того, в Кении на ближайшие 30 дней продлили запрет на международное авиасообщение. Исключение было сделано для грузовых самолетов, а также для бортов, эвакуирующих граждан своих стран.