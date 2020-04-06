Владивосток, , 09:21 — REGNUM С 7 апреля в Приморье будет действовать система пропусков для тех, кому во время режима самоизоляции необходимо попасть на рабочее место и обратно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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«Пропуск — это SMS, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей. Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции», — пояснили в пресс-службе правительства региона.

В первую очередь пропуск необходим врачам, фармацевтам, сотрудникам служб жизнеобеспечения, спасателям и сотрудникам других предприятий и организаций, которые работают в апреле.

«Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», — сказал министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук.

Если приморца на улице остановят полицейские, то ему необходимо предъявить: паспорт, SMS-пропуск и справку с места работы.

Губернатор Олег Кожемяко 6 апреля распорядился, чтобы руководители организаций и предприятий обеспечили работников справками, подтверждающими необходимость их работы.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов заявил, что жители полуострова недостаточно серьёзно относятся к ситуации с COVID-19.