Чита, , 09:16 — REGNUM Забайкальский край где уже выявлен новый заболевший COVID-19, в ближайшие часы рассчитывает получить средства защиты от вирусных инфекций. Как пояснил сегодня, 6 апреля, заместитель председателя правительства Забайкалья Михаил Чуркин, речь идёт о гуманитарном грузе из провинции внутренней Монголии, а также от 12 забайкальских инвесторов.

«Запас у нас есть, но мы очень признательны за оказываемую нам помощь», — пояснил чиновник.

Уже решено, что полученные от благотворителей средства защиты поступят в торговые сети, к медицинским работникам, а также сотрудникам специализированных служб, обеспечивающих порядок и безопасность в регионе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в режим самоизоляции Забайкальский край перешёл 31 марта. А в связи с тем, что во время вынужденных нерабочих дней, в крае начали расти показатели «пьяных» преступлений, власти пошли на крайние меры, введя «сухой закон».

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