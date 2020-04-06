Киев, , 09:16 — REGNUM По состоянию на утро 6 апреля на Украине зафиксированы 1319 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, из всех подтверждённых случаев 38 оказались летальными, 28 пациентов выздоровели. Всего за сутки обнаружили 68 новых случаев.

Больше всего больных выявили в Киеве — 234 случая и в Черновицкой области — 22 случаев. Коронавирус по-прежнему не зафиксировали только в Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Умани коронавирусную инфекцию обнаружили у членов семьи ортодоксального иудея, приехавшего из США и скончавшегося от COVID-19.

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