Тбилиси, , 09:14 — REGNUM Процесс ликвидации Матросовской тюрьмы, которая известна тем, что в нее отправляли отбывать наказание представителей грузинской оппозиции, начал минюст Грузии. Заявление об этом 5 апреля опубликовала Специальная пенитенциарная служба.

Согласно опубликованной информации, здание тюрьмы устарело. Заключенных переводят в отдельный корпус на территории исправительных учреждений №12 и №16 в городе Рустави.

Как сообщало ИА REGNUM, в пенитенциарных учреждениях Грузии в рамках борьбы с распространением коронавируса действует особый режим. Заключённым запрещены длительные свидания с родственниками, сотрудники тюрем перешли казарменный режим.