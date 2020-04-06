Нью-Йорк, США, , 09:19 — REGNUM Массовая изоляция людей в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 спровоцировала «ужасающую глобальную вспышку насилия в семье». Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, распространённом 5 апреля.

Генсек ООН призвал правительства активизировать борьбу с домашним насилием. Он напомнил, что недавно призывал остановить боевые действия в разных регионах мира, но теперь должен указать, что насилие происходит не только на поле боя, но и в домах.

Так, в ряде стран вдвое больше женщин стало обращаться в службы поддержки с жалобами на домашнее насилие. Вспышка насилия в семье произошла в последние недели на фоне усиления экономического и социального давления.

В национальные планы необходимо включить положения о борьбе с насилием в отношении женщин и возмещении им причинённого ущерба, заявил Гуттереш.

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