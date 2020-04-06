Горно-Алтайск, , 09:09 — REGNUM В Республике Алтай продолжают фиксировать единичные прибытия жителей из других субъектов РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные МВД, добавив, что случаи не носят массовый характер.

Как отмечается, правоохранители проверили туристические базы и выяснили, что все они выполняют распоряжение о приостановке работы. При этом власти призвали не реагировать на фейковую информацию в соцсетях, которые продолжают возникать.

«31 марта, в одном из аккаунтов социальной сети Instagram под публикацией о введении на территории Республики Алтай режима самоизоляции появился комментарий о массовом заезде туристов на один из комплексов Чемальского района», — отметили в пресс-службе.

При проверке выяснилось, что туристический комплекс закрыт, а массового заезда туристов не было. Полицейские установили личность автора сообщения, которой оказалась местная жительница и провели с ней профилактическую беседу.

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