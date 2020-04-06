Чита, , 09:06 — REGNUM В Забайкальском крае, где появился новый зарегистрированный случай заражения коронавирусной инфекцией, возобновили учебный процесс. Как сообщает сегодня, 6 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, речь идёт о начале дистанционного обучения у школьников. Специально для этого городской научно — методический центр Читы разработал и внедрил систему дистанционных занятий для педагогов.

Читинские школьники приступили к обучению в дистанционном режиме Правительство Забайкальского края

«Педагоги школ городского округа активно используют работу известных в России мессенджерах Viber и WhatsApp, общение с учащимися посредством электронной почты, а также осваивают другие технологии общения», — поясняют чиновники.

К примеру, уроки иностранного языка через Skype начала проводить учитель китайского языка многопрофильной языковой гимназии № 4 Марина Харлова. Уроки физики, информатики и химии проходят при помощи программы Discord.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Забайкальский край, как и все другие российские регионы перешёл в режим самоизоляции из-за мировой эпидемии коронавируса. Помимо этого на время нерабочих дней местные власти ввели сухой закон. Тем временем, в Забайкалье после продолжительного времени появился первый зарегистрированный случай заражения коронавирусом.

Читайте также: COVID-19: в Забайкалье проверили всех пассажиров рейса Москва — Чита