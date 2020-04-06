Махачкала, , 09:15 — REGNUM Республика Дагестан получила порядка полумиллиарда рублей на дополнительное оснащение коечного фонда медучреждений и оплату труда медицинских работников в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Владимир Васильев на совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями городов и районов Дагестана, посвященном эпидемиологической обстановке в республике.

«Нам поступило около 500 млн рублей на коечный фонд и оплату работы врачей. Я хочу поблагодарить глав районов и городов, потому что в результате ответственного и эффективного ведения дел удалось увеличить наш потенциал», — цитирует Васильева пресс-служба главы и правительства региона.

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Ранее в дагестанском минздраве сообщали, что на фоне ситуации с коронавирусом планируется закупить 229 аппаратов искусственной вентиляции легких, большую часть из них — за счет средств из резервного фонда правительства РФ. По данным ведомства, также будут приобретены кислородные концентраторы, переносные изоляторы для перевозки инфекционных больных, дезинфекционные мобильные камеры и другое.