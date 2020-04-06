Хабаровск, , 09:09 — REGNUM Жителей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, застрявших в Сеуле, начнут вывозить в Хабаровск в ночь на 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по защите от COVID-19.

Читайте также: Коронавирус: российские реалии — все новости

По указанию руководителя штаба Госсовета Сергея Собянина Росавиация готовит спецрейс.

Лайнер первым рейсом возьмёт на борт 128 пассажиров из Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки. Всего в транзитной зоне аэропорта Сеула застряли 178 человек. Когда вывезут остальных — пока не ясно.

Все прибывшие будут отправлены на карантин в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае по состоянию на 6 апреля подтверждено 11 случаев COVID-19, двое из пациентов в тяжелом состоянии.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к Сергею Собянину с просьбой открыть небо для вывоза дальневосточников из Сеула.