Кемерово, , 09:04 — REGNUM В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, как говорить с ребёнком о коронавирусе.

«Сейчас даже взрослому легко впасть в депрессию от новостей про COVID-19. Что говорить о детях. Им бывает трудно понять, то что они видят в интернете, по телевизору или слышат от других. Они особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства», — уточняется на сайте ведомства.

Заведующая консультативно-диагностическим отделением Кемеровской городской детской клинической больницы №1, врач-педиатр Анна Анисимова советует задавать детям открытые вопросы и слушать их; быть честными и объяснить им правду доступным языком; показать, как защитить себя и своих друзей; подбодрить.