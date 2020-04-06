Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Доставщики еды из Екатеринбурга теперь воспринимают каждый рабочий день как «маленькую пятницу» из-за роста числа заказов. Об этом заявил один из сотрудников доставки Даниил.

Как передаёт портал Е1, из-за новых ограничений для общепита граждане стали чаще заказывать еду через службу доставки.

«У нас теперь каждый день как маленькая пятница, заказов прибавилось», — признал сотрудник.

Работников также обязали следить за санитарной безопасностью: они регулярно обрабатывают руки и оборудование, а еду в пакете оставляют у двери клиента, не контактируя с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области запретили работу общепита. Теперь таким предприятиям можно работать лишь на вынос.

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