Пермь, , 09:00 — REGNUM Пермский край присоединился к всероссийскому патриотическому проекту «Памяти героев». В течение 2020 года с помощью мультимедийных средств жителям расскажут более чем о 250 героях, жизнь которых связана с Прикамьем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации

Пермякам уже доступна информация о 94 героях-соотечественниках. За каждой фамилией стоит история подвига. Это рассказы не только о тех, кто сражался на фронте, но и о тех, кто совершал трудовые подвиги в тылу.

Общественники записывают видеоматериалы о земляках-героях и размещают ролики в интернете. Также в рамках патриотического проекта запущена народная эстафета. Каждый житель края может записать ролик о подвиге своего родственника и разместить видео на площадках соцсетей с хештегом проекта #ПамятиГероев2020.