Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM В Казахстане начали проводить первые телеуроки в рамках дистанционного обучения в школах. Об этом 6 апреля заявила заместитель министра образования и науки республики Шолпан Каринова на брифинге.

По её словам, с 9:00 (6:00 мск) на телеканалах «Балапан» и «Еларна» начали транслировать уроки. Занятия также доступны на YouTube, отметила замминистра.

Каринова добавила, что в электронных журналах стали появляться первые отметки, а видеоуроки смотрят более миллиона пользователей интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля школы Казахстана перешли на дистанционное обучение. Пробные занятия также проводились 2 апреля, 3 апреля в этом режиме прошли родительские собрания, а 4 апреля — классные часы.

Читайте также: На карантин в Казахстане закрывают Актюбинск