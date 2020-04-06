Горно-Алтайск, , 08:57 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Республики Алтай продлится до конца апреля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжение об этом внёс глава Олег Хорохордин.

Таким образом, местные жители ещё месяц не смогут свободно выходить из домов, кроме исключительных случаев, а также совершать поездки, в том числе на отдых. При этом остаются закрытыми школы и другие образовательные учреждения, спортивные секции. Сохраняется запрет на работу магазинов, торгующих товарами не первой необходимости.

«Сотрудники правоохранительных органов будут работать на въезде в регион, разъясняя въезжающим о временном прекращении работы средств размещения, кафе, кинотеатров и других досуговых и развлекательных объектов», — отметили в правительстве.

Между тем на территории республики до сих пор нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом. Более полутора сотен человек остаются на домашнем карантине после поездки за границу.

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