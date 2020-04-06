Нью-Дели, , 08:53 — REGNUM 6 апреля более 200 граждан Южной Кореи вернулись на родину из Индии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Индии.

По их словам, самолёт с 221 южнокорейцами на борту вылетел из Нью-Дели 5 апреля в 19:40 и прибыл в международный аэропорт «Инчхон» 6 апреля в 6:20 по местному времени.

Известно, что рейс для эвакуации был подготовлен Ассоциацией южнокорейцев совместно с частной авиакомпанией.

В посольстве также отметили, что при увеличении числа сограждан, желающих вернуться на родину, будет организован второй рейс для эвакуации.

По прибытию все пассажиры прошли карантинный досмотр и были помещены в карантин.

В настоящее время Ассоциация южнокорейцев в Мумбаях и Ченнаи ведут переговоры об организации специального рейса для эвакуации граждан своей страны.

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 апреля в Южную Корею вылетит специальный рейс из Будапешта, Венгрия, в начиная с 7 апреля — из Новой Зеландии.

В МИД Южной Кореи отметили, что в настоящее время чартерные рейсы вывозят сограждан из двадцати стран мира, включая страны Европы, Вьетнам и Мьянму.