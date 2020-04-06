Новосибирск, , 08:50 — REGNUM Образовательные учреждения Новосибирской области с сегодняшнего дня, 6 апреля, начали обучение в дистанционном режиме.

По словам министра образования региона Сергея Федорчука, дистанционное обучение в школах организовано по нескольким моделям, а первая неделя обучения будет проходит в тестовом режиме.

«Большинство учителей также работают дистанционно, — уточнил министр. — Там, где есть проблемы со связью, разрешается работать в индивидуальном порядке внутри образовательной организации, со строгим соблюдением всех мер предосторожности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирским школам три модели обучения в условиях самоизоляции.

Первая — обучение исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая — с использованием различных средств связи и сервисов. Третья, касающаяся, в первую очередь, сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований.