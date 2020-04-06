Тбилиси, , 08:55 — REGNUM Список стран, из которых нужно эвакуировать граждан Грузии, составил Координационный совет. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба МИД Грузии.

Сообщается, что в апреле Тбилиси организует авиарейсы в Израиль, Грецию, Италию, Францию, Германию и Нидерланды. Самолеты для них предоставит авиакомпания Georgian Airways. Билеты будут продавать за два дня вылета, их стоимость составит €199.

В сообщении отмечается, что после прибытия в Грузию всем придется пробыть в течение 14 суток на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, многие граждане Грузии остались «запертыми» в других странах, так как из-за пандемии коронавируса там были закрыты границы, а авиарейсы отменены. Тбилиси постепенно эвакуирует их на родину.

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